Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне (заканчивается в августе 2025 года) может превысить 40%, в прошлом сезоне она составила 38%, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на масложировой конференции.

"Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию - 61% импорта, Китай - 66%, Египет - 68%, Иран - 83% и Турцию - 57%. На рынке подсолнечного шрота тоже занимаем значительную долю - более четверти от общего объема. Основными покупателями подсолнечного шрота являются Турция и Белоруссия", - сказал он.

В то же время, несмотря на существенный рост производства и экспорта рапсового и соевого масел, позиции России на этих рынках более скромные.

"Доля на мировом рынке рапсового масла составляет 18%. За последние годы мы были вынуждены полностью перенаправить экспортные потоки. В результате почти 90% экспорта рапсового масла приходится на Китай. Учитывая, что мы уже занимаем более половины китайского импорта, дальнейшее увеличение поставок туда может быть затруднительным", - заявил Ильюшин.

По его словам, экспорт рапсового шрота более диверсифицирован. Крупнейшие покупатели - Китай (36%), Турция (18%) и Франция (13%). Такая ситуация более устойчива, нежели с рапсовым маслом, отметил он.

Доля России на рынке соевого масла в прошлом сезоне составила 7% от общемирового объема торговли. Более половины экспорта приходится на Индию и Алжир. Поставки соевого шрота невелики (0,9 млн тонн) и сконцентрированы на рынках ближнего зарубежья (67%). "Очевидно, что рапсовый и соевый шрот в большей степени востребованы на внутреннем рынке, поэтому динамика их производства будет в большей степени зависеть от спроса со стороны российского животноводства", - сказал Ильюшин.

Отметив растущую конкуренцию на мировом рынке масложировой продукции, руководитель центра заявил, что на рынке подсолнечного масла в последнее время усиливается позиция Казахстана. "По сравнению с 2021 годом он увеличил экспорт более чем в пять раз, почти до 500 тыс. тонн в 2024 году. Поставки в Китай сырого подсолнечного масла из Казахстана выросли в 29 раз, в Узбекистан - в пять раз, в Таджикистан - более чем в два раза, - сообщил Ильюшин. - Рост поставок казахстанского масла создает риски для российского экспорта в страны Центральной Азии, где казахстанские производители могут выигрывать за счет более короткого логистического плеча".

В числе перспективных рынков для экспорта растительного масла он назвал страны Африки. В 2024 году доля поставок из РФ в импорте подсолнечного масла Марокко составила 9%, Алжира - 10%. ЮАР в прошлом году импортировала 190 тыс. тонн подсолнечного масла, но импорта из РФ не было. "Это те рынки, на которых мы можем расширить свое присутствие, - подчеркнул глава центра. - Та же самая картина с соевым маслом, которое мы поставляем только в Алжир и Египет в объеме менее 300 тыс. тонн. Тогда как его импорт только странами Северной Африки превышает 1,2 млн тонн, а всего африканские страны импортируют более 1,5 млн тонн соевого масла".

Перспективными рынками для поставок подсолнечного шрота он назвал Марокко, Израиль, Египет, Таиланд, рапсового шрота - Китай, Израиль, Бангладеш, Таиланд и Вьетнам, соевого - Турцию, Израиль, Иран, Саудовскую Аравию, Вьетнам. По его оценке, потенциал экспорта шротов из РФ на эти рынки составляет до 1 млн тонн.