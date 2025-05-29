Масложировой союз ждет рекордного урожая масличных в России в 2025 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году рассчитывает собрать 33,8 млн тонн масличных культур, сказано в презентации исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, которую он показал на Всероссийском зерновом форуме.

По его данным, в 2024 году урожай составил 31,6 млн тонн, в 2023 - 31,8 млн тонн.

"Невзирая на достаточно непростой урожай 2024 года, мы все-таки получили почти такой же рекорд, который был в 2023 году. И в 2025-м мы, исходя из прогнозов по посевным площадям и погоде, базово рассчитываем на очередной рекорд", - заявил Мальцев на форуме.

Если погодные условия будут благоприятны, то и этот рекорд может быть побит, считает он.

Среди масличных культур Мальцев видит хорошие перспективы у льна, прежде всего с точки зрения экспорта продуктов его переработки - масла и шрота.

"Если раньше мы говорили о тройке (основных масличных - подсолнечник, соя и рапс - ИФ), то с этого сезона будем смотреть более внимательно и добавим лен, он будет теперь уже в четверке, - сказал он. - Европа как основной рынок сбыта, на который мы смотрели с точки зрения поставок льняного масла и льняного шрота, закрылась. Была проведена переориентация на Китай. В любом случае объем переработки будет наращиваться".

По его прогнозу, в этом году сбор масличного льна может составить 600 тысяч тонн.