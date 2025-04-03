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Россия планирует ввести экспортную пошлину на масличный лен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия может ввести экспортную пошлину на масличный лен для расширения его переработки внутри страны, сообщил журналистам в кулуарах Масложировой конференции исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

"Союз направил предложение по введению экспортной пошлины на масличный лен, в данный момент уровень пошлины находится на стадии согласования с Минсельхозом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на подкомиссии по тарифному регулированию", - сказал он.

По его словам, союз предлагает размер пошлины в 30%, что соответствует пошлине на экспорт рапса.

При этом он не исключил, что окончательный размер пошлины будет ниже.

Необходимость этой меры Мальцев объяснил тем, что "на сегодняшний день лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренне переработки". "В этом году дочерней структурой группы "Астон" запущен проект по переработке 140 тыс. тонн льна. Подобный проект планирует реализовать и компания "Содружество", - сообщил он. - Соответственно, с учетом того, что основные страны потребления льняного масла, льняного шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно этот диспаритет выравнять и по аналогии с рапсом, где у нас есть защищенность внутреннего рынка экспортной пошлиной в размере 30% , защитить и лен".

Как считает Мальцев, это придется делать поэтапно, в зависимости от темпов наращивания переработки льна внутри страны.

По предварительному прогнозу ИКАР, представленному на конференции, в 2025/26 сельхозгоду производство масличного льна в Россию составит 1,37 млн тонн против 1,25 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду и 1,153 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду.

Минсельхоз Михаил Мальцев ИКАР Масложировой союз
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