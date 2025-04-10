Казахстан в марте превысил квоту ОПЕК+

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан превысил квоту по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в марте, но планирует исполнить свои обязательства в апреле, для чего ведет переговоры с нефтедобывающими компаниями, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве энергетики страны.

"Казахстан не смог достичь в марте поставленной цели и превысил обязательства по Соглашению ОПЕК+. (...) В апреле мы планируем выполнить обязательства и компенсировать часть перепроизведенных объемов", - говорится в ответе на запрос агентства.

В ведомстве заверили, что Казахстан остается приверженным соглашению и своим обязательствам и "продолжает проводить переговоры нефтедобывающими компаниями".

"В настоящее время определяется круг недропользователей, по которым возможно сокращение добычи нефти", - добавили в Минэнерго.