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Каршеринг BelkaCar планирует привлечь в ходе pre-IPO до 2 млрд руб. - СМИ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сервис каршеринга BelkaCar планирует провести pre-IPO, в ходе которого привлечь от розничных и институциональных инвесторов до 2 млрд рублей для развития бизнеса и погашения долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на инвестиционное предложение компании.

В рамках pre-IPO BelkaCar планирует предложить от 16% до 23% в компании.

В документе, на который ссылается издание, указывается, что участники этого раунда привлечения инвестиций могут реализовать свои доли в бизнесе оператора через 18-24 месяца во время возможного IPO BelkaCar. В таком случае доходность инвесторов может достигнуть 275% от вложенных средств. В случае если первичное размещение на бирже акций компании не произойдет, то инвестору гарантируется доходность 25%.

В BelkaCar на запрос издания не ответили.

Как отмечается в инвестиционном предложении оператора каршеринга, привлекаемые инвестиции помогут ему нарастить автопарк до 30 тысяч автомобилей (к концу 2024 года в нем было около 7 тысяч машин). На эти цели предлагается направить половину объема привлеченных средств, вторую половину - на погашение задолженности.

На конец 2024 года общий объем долгосрочных обязательств АО "Каршеринг", управляющей компании BelkaCar, составила 14,52 млрд рублей, выручка за этот период сократилась на 13,47% - до 4,6 млрд рублей, убыток составил 937,83 млн рублей.

BelkaCar работает с 2016 года. Сервис представлен в Москве, Сочи, Краснодаре, Петербурге и Калининграде. Число зарегистрированных пользователей - около 1,7 млн человек. По данным в ЕГРЮЛ, компания принадлежит кипрской Loryberg Holdings Ltd, где руководителем указана Елена Мурадова, одна из основательниц BelkaCar.

По подсчетам аудиторской компании Б1, сервис занимает 14% доли российского рынка каршеринга. Последний в 2023-2028 годах может расти в среднем на 40% год, достигнув 234 млрд рублей.

BelkaCar Елена Мурадова Loryberg Holdings Ltd
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