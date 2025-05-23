"Ситидрайв" изучал возможность IPO, но решил пока его не проводить

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Ситидрайв" (входит в экосистему Сбера) обсуждал с акционерами возможность проведения IPO, но было решено пока не привлекать средства на открытом рынке - для развития сейчас достаточно средств текущих акционеров, сообщил журналистам генеральный директор компании Эдуард Мингажев.

"Мы обсуждали этот вопрос (проведения IPO - ИФ) с акционерами. Пока решение такое, что нам не нужно делать IPO, не нужно идти на рынок капитала. У нас есть деньги на развитие, они финансируются нашими текущими акционерами. Такой потребности нету. Мы не планируем ни размещения облигаций, ни IPO. Нам на развитие хватает", - сказал Мингажев.

По его словам, компания видит перспективы дальнейшего развития в сегменте продаж автомобилей, поскольку объем этого рынка существенно превышает рынок каршеринга.

"Мы понимаем, что рынок каршеринга относительно рынка продажи автомобилей - это вообще ничего. Поэтому нам бы хотелось, чтобы наши услуги медленно тянулись в сторону продажи авто, мы хотим двигаться туда. Мы бы хотели из текущей модели каршеринга медленно двигаться в более "элитную" и на конце уметь тоже продавать", - отметил гендиректор компании.

"Ситидрайв" уже продает автомобили с пробегом из своего парка, за 2 года выручила от этого 3,5 млрд рублей, сказали в компании.

Также компания планирует расширение географического присутствия, однако из-за ситуации в экономике запуск сервиса в новых городах в 2025 году маловероятен, сообщил Мингажев. Он отметил, что в перспективе компания рассматривает, в частности, выход в крупные города Поволжья.

"Я думаю, что мы будем в какой-то мере ждать нормализации условий на рынке - это и ставка, и то, что происходит по инфляции. В этом году пока мы не знаем, запустим ли мы еще города. Пока будем фокусироваться на развитии текущих городов", - предупредил топ-менеджер.

Глава компании отметил, что в 2025 году "Ситидрайв" рассчитывает на темпы роста, сопоставимые с 2024 годом, когда GMV компании вырос на 40%. Однако все будет зависеть от макроэкономики.

"Мы пока видим высокие темпы роста. Но вопрос, как текущая макросреда будет их поддерживать. Потому что, напомню, что есть высокие ставки, которые ограничивают рост парков, есть определенная инфляция расходов по обслуживанию парков, и одновременно есть довольно жесткая конкуренция на рынке. Поэтому будем смотреть, как рынок будет развиваться. Мы еще точно будем расти. Если это будет 40% - будет здорово, если нет - тоже хорошо", - считает он.

Говоря о российском рынке каршеринга в целом, глава "Ситидрайва" высказал мнение, что в ближайшие 2 года его может ждать консолидация.

"Я думаю, года 2 - максимум. Я думаю, что будет консолидация. Это мое личное мнение. Почему? Потому что я видел то, что происходило в такси, когда все платили за каждую поездку деньги (сами компании субсидировали стоимость поездок - ИФ), и у "Яндекса" и Uber снижались остатки. Это ни к чему хорошему не приводит. Обычно все садятся и говорят: ребята, давайте заканчивать. Сливаются обычно", - уверен Мингажев.

"Я думаю, что "Яндекс.Драйв" не будет консолидироваться, им это не надо. Есть Belka, есть мы, есть "Делимобиль". Там будет видно дальше, но какое-то развитие точно должно быть. Я думаю, что рынок еще будет сужаться по количеству (участников - ИФ) и выходить на маржинальность. Потому что долго сидеть в фазе инвестиций - непросто, всем дорого", - добавил глава "Ситидрайва".