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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Каршеринг Belkacar рассчитывает к 2025 г. удвоить автопарк - до 10 тыс. машин

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис Belkacar планирует в течение 2024 года удвоить размер автопарка и довести его до 10 тыс. машин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Рост автопарка является одним из стратегических приоритетов компании на текущий год наряду с усилением позиций сервиса в городах присутствия, а также экспансией в новые города с фокусом на крупнейшие туристические регионы.

На сегодняшний день в сервисе доступно 5 тыс. автомобилей.

По итогам 2023 года Belkacar нарастила выручку на 22% - до 5,3 млрд рублей. Чистый убыток сократился до 909 тыс. рублей с 45,4 млн рублей убытка в 2022 году. Рентабельность EBITDA составила 38% против 33% годом ранее.

Belkacar работает с 2016 года. Сервис доступен в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Санкт-Петербурге и Калининграде. Аудитория Belkacar превышает 2 млн человек.

Belkacar
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