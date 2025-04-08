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МТС перестанет взимать допплату с абонентов в Крыму с лета

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" с лета 2025 года перестанет взимать допплату с абонентов в Крыму - во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы, выданного в 2024 году.

МТС сообщила, что сейчас дорабатывает IT-системы, чтобы не позднее 31 мая (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставить возможность пользоваться услугами связи в Крыму как в домашнем регионе.

"Таким образом ПАО "МТС" исполнило предписание Федеральной антимонопольной службы по приведению тарифов в республике Крым и Севастополе, где у оператора нет собственных сетей, к условиям предоставления услуг на своей сети в домашнем регионе", - отметила компания.

Регулятор летом 2024 года возбудил дела против операторов "большой тройки" за взимание допплаты с абонентов в Крыму. Решение было принято после того, как компании не исполнили выданное до этого предупреждение.

МТС пыталась оспорить предписание ФАС через суд, но в феврале 2025 года иск был отклонен.

ФАС в свою очередь сообщила, что оператор уведомил о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования.

"Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным", - говорится в сообщении.

"ФАС России завершила работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона. Предпосылки для взимания дополнительной платы в Крыму устранены. Для всех операторов связи созданы экономические условия для ее отмены", - резюмировала служба.

Крым МТС ФАС
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