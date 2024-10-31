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ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимание допплаты с абонентов в Крыму

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" предписания об отмене дополнительной платы для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя, сообщило ведомство.

Антимонопольные дела в отношении МТС, "Мегафона", а также ПАО "Вымпелком" были возбуждены летом 2024 года, после того как они не исполнили предупреждения ФАС - они должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской с пользователей при их нахождении на территории Крыма и Севастополя.

В сообщении регулятора отмечается, что "Вымпелком" принял решение добровольно отменить наценки и привести тарифы к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года (по данной причине этому оператору предписание не выдавалось).

ФАС добавила что дополнительную плату также добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".

Компании пока не получали документов ФАС.

"МТС пока не получила решение и предписание ФАС. Примем решение о дальнейших шагах по взаимодействию с регулятором, когда ознакомимся с документами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В "Мегафоне" также заявили, что компания будет готова прокомментировать решение ведомства после получения его в полном объеме вместе с мотивировочной частью.

При этом в "Мегафоне" отметили, что компания работает в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несет прямые расходы на роуминг своих абонентов. "Затраты на связь для наших абонентов напрямую зависят от цены услуг этих операторов. Мы находимся в постоянном диалоге с местными операторами по снижению цен, что в конечном итоге отражается на стоимости роуминга для наших абонентов", - сказали в пресс-службе оператора.

МТС Крым Мегафон ФАС
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