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ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" не отменили дополнительную плату для абонентов в регионе

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении операторов связи ПАО "МТС", ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком", которые не отменили по требованию ФАС взимание дополнительной платы с абонентов в Крыму.

Такое предупреждение ФАС направила им в июле, напомнило ведомство. Операторы должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской с пользователей при их нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя.

При этом предпосылки для взимания дополнительной платы устранены по итогам дела в отношении ООО "К-телеком" (основной оператор в Крыму).

"Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 2-3 раза, что в настоящее время позволяет перейти к завершающему этапу создания комфортных условий для абонентов в поездках по России - отмене такой платы", - отметили в ФАС.

Там добавили, что "дочка" ПАО "Ростелеком" - мобильный оператор Tele2 - уведомила ФАС, что отметит допплату с абонентов в Крыму с 8 октября.

"В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет", - отмечает ведомство.

Вымпелком Tele2 Крым МТС Мегафон ФАС ООО "К-телеком"
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