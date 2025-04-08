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Суд удовлетворил иск "Транснефти" к Cisco Systems на 5,9 млн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к ООО "Сиско Солюшенз" и американской Cisco Systems, Inc. на 5,9 млн рублей, говорится в судебной картотеке.

Третьими лицами в деле выступали АО "Форт диалог", ООО "Бизнес телеком-импорт" и ООО "Объединенная поставочная компания"

Ранее суд прекратил производство по иску "Транснефти" к Cisco Systems на 193 тысячи рублей.

Судебное заседание по иску "Транснефти" к этим же ответчикам на 56 млн руб. назначено на 17 апреля. Истец просит суд взыскать убытки, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств.

Cisco Systems Транснефть Арбитражный суд Москвы
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