Суд удовлетворил иск "Транснефти" к Cisco Systems на 5,9 млн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к ООО "Сиско Солюшенз" и американской Cisco Systems, Inc. на 5,9 млн рублей, говорится в судебной картотеке.

Третьими лицами в деле выступали АО "Форт диалог", ООО "Бизнес телеком-импорт" и ООО "Объединенная поставочная компания"

Ранее суд прекратил производство по иску "Транснефти" к Cisco Systems на 193 тысячи рублей.

Судебное заседание по иску "Транснефти" к этим же ответчикам на 56 млн руб. назначено на 17 апреля. Истец просит суд взыскать убытки, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств.