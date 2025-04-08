"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

Первые робкие признаки оживления уже наблюдаются, заявил глава компании Павел Маринычев

Фото: Андрей Любмов/РБК/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года, первые робкие признаки оживления уже наблюдаются, заявил глава компании Павел Маринычев в интервью телеканалу "Якутия 24".

По его словам, ограничение добычи мировыми производителями, кроме "АЛРОСА", дает свои первые результаты. "Мы видим, что в последнее время наблюдаются первые робкие попытки восстановления рынка. Впервые за последние почти три года цены на бриллианты в определённых категориях стали подрастать", - сказал Маринычев.

"Мировые аналитики говорят о том, что восстановление должно завершиться к 2027 году. Мы, конечно, ожидаем более быстрое восстановление", - добавил он.

Поэтому недавно объявленная консервация низкорентабельных месторождений, включая Верхнемунское, происходит в "горячем" резерве, отметил глава "АЛРОСА": "Будет восстанавливаться рынок - мы достаточно быстро сможем восстановить работу этих участков".

Причинами кризиса он назвал всплеск спроса после пандемии и санкции в отношении "АЛРОСА".

"Ограничения в отношении АЛРОСА вызвали ожидания возникновения дефицита. Мировые производители бриллиантов стали закупать продукцию "АЛРОСА" впрок. Возникли серьезные остатки у огранщиков и производителей ювелирной продукции. А потом спрос достаточно резко снизился. Начиная с 2023 года мы наблюдаем снижение цен на ювелирные изделия с бриллиантами, что не позволяет реализовать накопленные стоки", - сказал Маринычев.

Из-за санкций ЕС "АЛРОСА" перенаправляет товарные потоки, признал глава алмазодобытчика.

"Мы конечно перенаправляем свои потоки туда, куда это возможно; туда, где нас ждут. У нас это получается", - сказал он. "АЛРОСА" использует возможности, которые предоставляются в рамках Кимберлийского процесса и в ходе реализации новых инициатив внутри стран БРИКС.

"Все это в совокупности даст нам возможности продавать, как и раньше", - рассчитывает глава "АЛРОСА".

Последствием санкций в отношении "АЛРОСА", контролирующей более 25% поставок мирового рынка алмазов, стала разбалансировка мирового рынка и кризисные явления, которые он сейчас испытывает, а также утрата Антверпеном статуса мирового алмазного центра, заявил Маринычев.