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"АЛРОСА" может в 2025 году принять инвестрешение по руднику "Юбилейный"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Менеджмент "АЛРОСА" в течение квартала вынесет на рассмотрение наблюдательного совета инвестиционное решение по строительству подземного рудника "Юбилейный", заявил глава компании Павел Маринычев телеканалу "Якутия 24".

"Мы должны принять инвестиционное решение по "Юбилейной", по переходу на подземный способ добычи после того, как карьер будет отработан. Мы намерены это инвестиционное решение внести на рассмотрение высших органов управления в течение квартала. Это жизненно важно для Айхальского ГОКа - сохранить ритмичность работы. Там нельзя опаздывать с принятием этих инвестиционных решений", - сказал он.

Темпы реализации другого проекта развития - восстановления рудника "Мир" (проект "Мир Глубокий") снизились в связи с программой сокращения расходов, но проект продолжается, сообщил Маринычев. В этом году должны завершить проектные работы. "Надеемся, что с оживлением рынка приступим к строительству", - заявил Маринычев.

Оптимизация также отразилась на программе техперевооружения, однако, "в совокупности с решениями об оптимизации процесса производства [консервации низкорентабельных месторождений] не так сильно ударит по производству", отметил глава компании.

Диверсификация "АЛРОСА" в золото призвана сгладить последствия отраслевых кризисов на алмазном рынке, подчеркнул Маринычев. "Мы посоветовались с нашим наблюдательным советом и приняли решение о программе диверсификации, чтобы в будущем мягче, чем сейчас, проходить отраслевые алмазные кризисы. Чтобы в период, когда спрос или цены на алмазную продукцию будут снижаться, мы могли поддерживать основное производство и коллектив - за счет других продуктов, которые мы будем выпускать", - объяснил он.

Дегдекан, который "АЛРОСА" приобрела у "Полюса" в прошлом году, отвечает требованиям, которые алмазодобытчик предъявляет к золотым активам. "Это относительно высокая степень геологической изученности, тяготение к магистральной инфраструктуре и возможность понятного проектирования всего технологического процесса", - сказал он.

"АЛРОСА" не исключает будущих покупок подобных зрелых активов. "Мы, конечно, проводим изучение подобных активов, которые продаются, на территории Якутии в том числе. И производим геологическую разведку на золото, прежде всего в зоне, тяготеющей к нашим основным производственным объектам. Это Западная Якутия, и Северо-Западная Якутия", - сообщил глава алмазодобытчика.

Дочерняя компания "Алмазы Анабара", ранее занимавшаяся только попутной добычей золота на россыпных месторождениях алмазов, в этом году приступит к отработке первого небольшого золотого месторождения, где золото является основным видом продукции.

"АЛРОСА" также продолжает реализацию энергетических проектов, в том числе совместный проект с "Сахатранснефтегазом" по изучению двух месторождений на западе Якутии, сообщил гендиректор.

АЛРОСА Якутия Юбилейный Полюс Дегдекан Павел Маринычев Алмазы Анабара
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