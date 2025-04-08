CEO "АЛРОСА" заявил, что "львиная доля" дивидендов за 2024 год уже выплачена

Но окончательное решение будет зависеть от результатов продаж и потребностей бюджетов, отметил Павел Маринычев

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Львиная доля" дивидендов "АЛРОСА" за 2024 год, с учетом промежуточных, уже выплачена, но окончательное решение будет зависеть как от результатов продаж алмазов в этом году, так и от потребности бюджетов РФ и Якутии, заявил глава компании Павел Маринычев в интервью телеканалу "Якутия 24".

"Что касается дивидендов, хочу напомнить, что по результатам работы за первое полугодие "АЛРОСА" выплатила 18,3 млрд рублей дивидендов...В львиной доле дивиденды за 2024 год уже выплачены", - заявил он.

"Платить дивиденды в 2025 году дополнительно или нет - это решение акционеров. Я думаю, это будет зависеть от того, как будут идти продажи в течение года. С другой стороны, наверняка на это решение будет влиять те потребности, которые есть в бюджетах - и федеральном, и Республики Саха (Якутия)", - добавил он.

Маринычев напомнил, что "АЛРОСА" закончила 2024 год с чистой прибылью. "Нам удалось это сделать за счет гибких продаж и оптимизации издержек. Уровень нашей закредитованности на приемлемом уровне, который позволяет привлекать финансовые ресурсы по относительно высоким ставкам", - сообщил он.

"АЛРОСА" выплатила 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года (дивдоходность 4,8% к котировкам на тот момент), распределив 50% чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рубля на акцию. Общая сумма выплат составила 18,339 млрд рублей.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия 2023 года перечислила акционерам 3,77 рубля на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд руб., что эквивалентно 50% прибыли за этот период.

Финальные дивиденды за 2023 года составляли 2,02 рубля на акцию. Общая сумма выплат - 14,877 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.