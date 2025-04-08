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Чистая прибыль сербской NIS в 2024 году упала в 4,2 раза при снижении выручки на 1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль сербской NIS в 2024 году снизилась в 4,2 раза до 10,7 млрд сербских динаров (порядка $100 млн - ИФ), говорится в отчетности компании.

Выручка упала на 1% и составила 408,07 млрд сербских динаров ($3,8 млрд - ИФ), а общие коммерческие расходы увеличились на 8% и составили 391,6 млрд сербских динаров ($3,65 млрд - ИФ).

Таким образом, операционная прибыль упала на 67% и составила почти 17 млрд сербских динаров ($160 млн - ИФ).

NIS является единственной компанией в Сербии, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, cеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии и составляет более чем 400 АЗС.

"Газпром нефть" имеет долю в сербской компании NIS в 44,85%, еще 11,3% NIS принадлежит "Газпрому", 29,87% акций NIS находится в собственности республики Сербия, остальное - у миноритарных акционеров.

Курс сербского динара к доллару: 1RSD = $0,00929.

NIS Сербия Газпром
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