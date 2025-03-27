FT сообщила об идее возможной покупки российской доли в NIS венгерской MOL

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Венгерская компания MOL могла бы выкупить российскую долю в сербской энергетической компании NIS. Об этом пишет в четверг Financial Times со ссылкой на источники в нефтегазовой сфере.

"Один из возможных вариантов решения проблемы предполагает, что MOL выкупит российскую долю в NIS", - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что президент Сербии Александр Вучич заявлял, что не обсуждал такую возможность во время состоявшегося в среду телефонного разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном. FT также отмечает, что в MOL не комментируют идею о возможной покупке российской доли в NIS.

В середине марта министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что Хорватия заинтересована в покупке российской доли в NIS, которая подпала под санкции. Он отметил, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода - компания JANAF - могла бы выкупить российскую долю в NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании. Отмечалось, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Позже США перенесли на 30 дней введение санкций в отношении NIS - они вступят в силу 28 марта.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В середине марта сообщалось, что NIS направила в Минфин США запрос об исключении из санкционного списка. Также в рамках запроса NIS попросила отложить полное вступление санкций против нее после 28 марта.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.