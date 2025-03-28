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США снова отложили на 30 дней санкции против сербской NIS

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против сербской энергетической компании NIS, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич.

"Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана судом экстремистской и запрещена в РФ).

Вучич отметил, что это решение позволит обеспечить стабильность для Сербии.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Позже США перенесли на 30 дней введение санкций в отношении NIS - они должны были вступить в силу 28 марта.

В конце февраля "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В середине марта сообщалось, что NIS направила в Минфин США запрос об исключении из санкционного списка. Также в рамках запроса NIS попросила отложить полное вступление санкций против нее после 28 марта.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

NIS Сербия США Александр Вучич
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