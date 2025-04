Акции АТР в основном подешевели, японский Nikkei 225 потерял 3,9%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На торгах в среду рынки акций большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном упали вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне на фоне введения масштабных пошлин Вашингтоном.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

8 апреля власти США подтвердили намерение наряду с другими зеркальными тарифами ввести со среды дополнительные пошлины для Китая в размере 50%. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

Власти Гонконга заключат новые соглашения о свободной торговле для диверсификации рисков на фоне глобальной торговой войны, спровоцированной американскими пошлинами, заявил журналистам глава администрации Гонконга Джон Ли.

"США больше не следуют свободной торговле, произвольно подрывая международно установленные правила мировой торговли, и их безжалостное поведение вредит глобальной и многосторонней торговле", - сказал находящийся под американскими санкциями Ли.

Пошлины Вашингтона в краткосрочной перспективе повлияют на Гонконг как на международный торговый хаб, однако он останется свободным портом. и пока не планирует вводить ответные тарифы в отношении американского импорта, отметил гонконгский руководитель.

Аналитики Citigroup ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,7%, ссылаясь на растущие внешние риски, а рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов шести банков КНР на "стабильный" с "негативного".

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавили бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), подорожавшие на 10,5%.

Капитализация Xiaomi повысилась на 7,7%, Haidilao International Holding Ltd. - на 6,7%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 6,4%, Longfor Group Holdings - на 5,8%.

Рыночная стоимость AIA уменьшилась на 6%, WH Group - на 3,1%, PetroChina Co. - на 4,9%, Henderson Land Development Co. Ltd. - на 2,8%, Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 2,3%.

Значение японского Nikkei 225 упало на 3,9%.

США 9 апреля ввели 24%-е пошлины на японские товары и 25%-е сборы на импорт автомобилей.

Американский президент Дональд Трамп говорил, что Токио направляет в Штаты делегацию для торговых переговоров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что по телефону попросил Трампа пересмотреть тарифную политику.

Министерство финансов Японии, Банк Японии и Агентство по финансовым услугам Японии (Financial Services Agency, FSA) запланировали на среду встречу для обсуждения международных финансовых рынков.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 потеряли в цене бумаги Yaskawa Electric Corp. (-8,9%).

Рыночная стоимость Taiyo Yuden Co. Ltd. сократилась на 8,7%, Lasertec и Konica Minolta - на 8,5%, Sharp - на 8,3%.

Цена бумаг Japan Steel Works увеличилась на 3,9%, West Japan Railway - на 1,8%, Nisshin Seifun Group - на 0,9%, Hino Motors Ltd. и Nikon Corp. - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 1,7%.

9 апреля власти Южной Кореи обещали принять экстренные меры для поддержки автомобильной отрасли в ответ на американские пошлины, включая финансовую поддержку автопроизводителей, снижение налогов и субсидии, направленные на стимулирование внутреннего спроса. Южнокорейское правительство также пообещало активнее двигаться в направлении переговоров с США.

Уровень безработицы в Южной Корее в марте вырос до 2,9% с 2,7% месяцем ранее, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Котировки бумаг Hyundai Motor понизились на 0,7%, Samsung Electronics - на 0,9%, Korean Air Lines - на 1,5%, Posco - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,9%.

В отношении товаров из Австралии будут действовать минимальные пошлины Вашингтона в размере 10%. При этом Трамп особенно заинтересован в блокировке ввоза австралийской говядины на фоне давних ограничений Канберры на импорт говядины из США, пишет Trading Economics.

Капитализация BHP уменьшилась на 3,9%, Rio Tinto - на 5%.