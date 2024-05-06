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Шведская EQT покупает Perficient из сферы цифрового консалтинга за $3 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Шведская инвесткомпания EQT покупает американскую Perficient из сферы цифрового консалтинга примерно за $3 млрд, говорится в пресс-релизе последней.

EQT выплатит по $76 за акцию Perficient, что на 58% выше цены бумаг на закрытие рынка в пятницу.

Закрытие сделки ожидается в текущем году. После него акции Perficient будут сняты с торгов на бирже Nasdaq.

Perficient предоставляет клиентам решения в области цифровой трансформации.

EQT управляет активами на 242 млрд евро.

EQT Perficient Швеция США
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