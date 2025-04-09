Нефть Brent резко подешевела до $60,2 за баррель

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются утром в среду после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени падает на $2,6 (4,14%), до $60,22 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,39 (2,16%), до $62,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $2,71 (4,55%), до $56,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,12 (1,85%), до $59,58 за баррель.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.

Накануне Белый дом подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

Дополнительное давление на котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

"Эскалация в плане пошлин продолжает ухудшать прогнозы роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Признаков деэскалации пока не видно, и риски смещены в сторону дальнейшего снижения котировок".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по московскому времени в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.