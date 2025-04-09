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Российские предприятия Bonduelle в 2024 году увеличили выручку по РСБУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские предприятия группы Bonduelle завершили 2024 год с ростом выручки по РСБУ.

Как сказано в отчетности компаний, ООО "Бондюэль-Кубань", объединяющее два завода по производству консервированных овощей в Краснодарском крае, завод по производству замороженной продукции в Белгородской области, по итогам прошлого года увеличило выручку по РСБУ на 9,7% по сравнению с показателем предшествующего года - до 19,6 млрд рублей. Выручка ООО росла поступательно, начиная с 2017 года.

Чистая прибыль "Бондюэль-Кубань" в 2024 году увеличилась вдвое - до 2,3 млрд рублей, став рекордной с 2004 года. Прежний рекорд чистой прибыли был достигнут в 2015 году и равнялся 1,7 млрд рублей.

В декабре 2022 года была приостановлена работа завода по заморозке продукции в Шебекине в Белгородской области. В 2023 году линия заморозки продукции была переведена на завод в Калуге. Компания планирует возобновить работу завода по заморозке продукции в Шебекине после окончания конфликта на Украине.

ООО "Агро-Рост" в Краснодарском крае (занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур) в прошлом году увеличила выручку на 14,6% - до 1,682 млрд рублей. Показатель рос постепенно каждый год.

Вместе с тем, себестоимость выросла на 25%, до 1,658 млрд рублей, в результате, валовая прибыль снизилась в 6 раз, составив 24,2 млн рублей, а прибыль от продаж - почти в 9 раз, до 8,4 млн рублей, а чистый убыток вырос вдвое, до 198,7 млн рублей.

Bonduelle была основана в 1853 году во Франции. Сейчас это один из мировых лидеров в производстве консервированных овощей. В России Bonduelle присутствует на рынке консервированных и замороженных овощей с середины 1990-х годов. В 2004 году компания локализовала производство консервированной продукции в РФ, построив завод в Краснодарском крае - "Бондюэль-Кубань", а затем в 2012 году приобрела в том же регионе действующий завод ООО "Кубанские консервы"(в 2022 году завод реорганизован в форме присоединения к "Бондюэль-Кубань").

В марте 2019 года группа учредила в Белгородской области еще одну дочернюю компанию - ООО "Бондюэль-Белгород", а осенью запустила свой первый в России завод по производству замороженной продукции. Позже ООО "Бондюэль-Белгород" также было присоединено к "Бондюэль-Кубань".

Bonduelle Франция Краснодарский край Бондюэль-Кубань Белгородская область Шебекино Калуга
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