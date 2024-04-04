Российские предприятия Bonduelle в 2023 году обновили рекорды выручки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские предприятия группы Bonduelle завершили 2023 год с рекордной выручкой по РСБУ.

Как сказано в отчете, ООО "Бондюэль-Кубань", объединяющее два завода по производству консервированных овощей в Краснодарском крае, завод по производству замороженной продукции в Белгородской области, а также обособленные подразделения в Калужской, Свердловской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге, по итогам прошлого года увеличило выручку по РСБУ на 20% по сравнению с показателем предшествующего года - до 17,9 млрд рублей. Таким образом, компания обновила прежний рекорд выручки 2022 года (14,9 млрд рублей).

Чистая прибыль "Бондюэль-Кубань" в 2023 году снизилась на 9,8% и составила 1,026 млрд рублей.

Существенное влияние на снижение показателя обусловлено ростом прочих расходов, которые в 2023 году увеличились в 4,2 раза, до 850,923 млн рублей.

В отчете сообщается, что в декабре 2022 года была приостановлена работа завода по заморозке продукции в Шебекине в Белгородской области. В 2023 году линия заморозки продукции была переведена на завод в Калуге. Компания планирует возобновить работу завода по заморозке продукции в Шебекине после окончания конфликта на Украине.

Компания "Агро-Рост" в Краснодарском крае (занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур) в прошлом году увеличила выручку на 37% - до рекордных 1,468 млрд рублей. Чистый убыток по РСБУ составил 98,364 млн рублей против 10,296 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Bonduelle была основана в 1853 году во Франции. В настоящее время является одним из мировых лидеров в производстве консервированных овощей. В России Bonduelle присутствует на рынке консервированных и замороженных овощей с середины 1990-х годов. В 2004 году компания локализовала производство консервированной продукции в стране, построив завод в Краснодарском крае - "Бондюэль-Кубань", а затем в 2012 году приобрела в том же регионе действующий завод ООО "Кубанские консервы"(в 2022 году завод реорганизован в форме присоединения к "Бондюэль-Кубань").

В марте 2019 года группа учредила в Белгородской области еще одну дочернюю компанию - ООО "Бондюэль-Белгород", а осенью запустила свой первый в России завод по производству замороженной продукции. Позже ООО "Бондюэль-Белгород" также было присоединено к "Бондюэль-Кубань".

На сайте группы сообщается, что сельскохозяйственные активы Bonduelle в России составляют 10 тысяч га.