Ставки по ипотеке в США упали до минимума с октября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 9 базисных пунктов на прошлой неделе и обновил минимум с середины октября прошлого года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 4 апреля, составила 6,61% годовых против 6,7% неделей ранее.

Ставка снижается третью неделю подряд. Годом ранее показатель находился на уровне 7,01%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 20% после снижения на 1,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома выросло на 9%, тогда как число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетело на 35%.