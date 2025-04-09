Поиск

Ставки по ипотеке в США упали до минимума с октября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 9 базисных пунктов на прошлой неделе и обновил минимум с середины октября прошлого года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 4 апреля, составила 6,61% годовых против 6,7% неделей ранее.

Ставка снижается третью неделю подряд. Годом ранее показатель находился на уровне 7,01%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 20% после снижения на 1,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома выросло на 9%, тогда как число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетело на 35%.

США Ассоциация ипотечных банкиров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });