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Peabody пересматривает сделку по покупке угольного бизнеса Anglo American

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская угледобывающая Peabody Energy пересматривает согласованную в ноябре сделку по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за сумму до $3,78 млрд, сообщила Peabody.

ЭкономикаAnglo American продаст бизнес по производству угля за сумму до $3,8 млрдЧитать подробнее

Peabody изучает все варианты, связанные с приобретением этих активов.

В периметр сделки, закрытие которой ожидалось к третьему кварталу, входит австралийская шахта Moranbah North, где на прошлой неделе произошел пожар. Персонал объекта был эвакуирован.

Peabody заявила, что продолжает диалог с Anglo, чтобы "лучше понять последствия события", и "сохраняет за собой все права и средства защиты в рамках договоров о покупке".

Anglo отметила, что продолжает работать с Peabody над завершением транзакции и предоставила компании информацию о приостановке работ на Moranbah North. Обстановка в шахте остается стабильной, ведутся работы по налаживанию возможности возвращения людей на объект, заявил продавец.

Акции Anglo дешевеют на 4,3% на торгах в Лондоне в среду, бумаги Peabody подскочили в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке на 12,7%.

Anglo American Peabody Moranbah North Австралия США
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