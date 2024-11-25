Anglo American продаст бизнес по производству угля за сумму до $3,8 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Горнодобывающая Anglo American договорилась о продаже активов по производству коксующегося угля в Австралии компании Peabody Energy. Об этом сообщила пресс-служба Anglo American.

Сумма сделки составит до $3,8 млрд, из них $2 млрд Anglo American получит сразу, еще $725 млн будут разбиты на четыре ежегодных транша, которые покупатель начнет выплачивать через год после закрытия сделки. Также соглашение предусматривает дополнительные выплаты до $550 млн, привязанные к будущей доходности активов, и $450 млн при условии перезапуска шахты Grosvenor в австралийском штате Квинсленд.

Учитывая уже объявленную сделку по продаже доли в угольной шахте Jellinbah за $1,1 млрд, Anglo American рассчитывает получить до $4,9 млрд за весь бизнес по производству металлургического угля.

Решение о продаже этих активов соответствует новой стратегии Anglo American, согласно которой компания планирует сфокусироваться на производстве меди, премиального железорудного сырья и удобрений.

"Все сделки, направленные на преобразование нашего портфеля, находятся в процессе: продажа Anglo American Platinum ожидается к середине 2025 года, и мы видим сильный интерес к нашему никелевому бизнесу, переговоры по отчуждению которого находятся на продвинутой стадии. Мы ожидаем, что за этим последует (продажа - ИФ) De Beers", - сообщил глава компании Дункан Ванблад.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.