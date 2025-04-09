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Глава Банка Франции призвал ЕЦБ снизить ставки на фоне торговой войны

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку следует снизить процентные ставки в условиях начатой Вашингтоном торговой войны, сказал Le Monde глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении пошлин в 20% на импорт товаров из Евросоюза наряду с крупными тарифами для других своих торговых партнеров. Экономисты предупреждают, что торговая война, инициированная Трампом, приведет к ослаблению экономики еврозоны, поскольку объемы экспорта снизятся.

ЕЦБ опустил основные процентные ставки на 150 базисных пунктов с июня 2024 года.

"Возможность для дальнейшего снижения ставок сохраняется, - сказал де Гало. - Изменения, произошедшие со 2 апреля, действительно говорят о необходимости их скорейшего уменьшения".

Протокол мартовского заседания ЕЦБ показал, что его руководители думают о том, чтобы сделать паузу в цикле смягчения политики. Они ожидали, что продолжающееся снижение ставок будет способствовать существенному укреплению доллара к евро и, соответственно, повышению цен на импортируемые ЕС товары и услуги.

Евро начал укрепляться к доллару после объявления новых пошлин Трампом, курс европейской валюты вырос с этого времени на 2,5%. Глава Банка Франции отметил, что такая реакция рынка стала "главным сюрпризом". Он добавил, что подъем стоимости евро поможет сдержать инфляцию в еврозоне.

При этом, по словам де Гало, в США динамика инфляции, вероятно, будет противоположной.

"Мы можем увидеть инфляционный шок в США в связи с введением пошлин на импорт", - сказал он.

Глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман полагает, что европейскому ЦБ следует дождаться ослабления неопределенности, вызванной решениями Трампа, прежде чем продолжать снижение ставок.

Пошлины США и ответные шаги делают практически невозможным прогнозирование дальнейшей траектории движения инфляции в еврозоне, заявил Хольцман.

Пауза в цикле снижения ставок, по его словам, стала бы для руководства ЕЦБ наилучшим решением.

"Я всегда открыт для хороших аргументов, но в данный момент я не вижу причин для снижения ставок", - сказал Хольцман, добавив, что стратегия ожидания в данный момент является предпочтительной.

Дональд Трамп ЕЦБ Евросоюз США Роберт Хольцман Франсуа Виллеруа де Гало
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