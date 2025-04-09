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"Зарубежнефть" увеличила годовую чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Зарубежнефти" за 2024 год выросла на 53,4% - до 28,29 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Годовая выручка увеличилась на 46,7%, составив 112,39 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла лишь на 16,1%, до 54,82 млрд рублей, в результате чего валовая прибыль выросла почти вдвое, до 57,82 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства "Зарубежнефти" на конец 2024 года снизились по сравнению с показателем на конец 2023 года на 1% - до 16,63 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли за год на 40,4% - до 104 млрд рублей.

"Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых месторождений на территории России (месторождения в Ненецком автономном округе осваиваются предприятиями "Русвьетпетро" и "Зарубежнефть-добыча Харьяга") и за рубежом. Осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро". Также занимается добычей высоковязких сортов нефти на Кубе, повышением нефтеотдачи на зрелых месторождениях Узбекистана, а также реализацией проектов в Египте и Индонезии. Кроме того, работает в сегменте "нефтепереработка и сбыт" на территории Республики Сербской (Босния и Герцеговина), имеет в структуре собственные проектные институты подземного и наземного обустройства нефтегазовых месторождений, а также сервисные компании.

Единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.

Зарубежнефть Вьетнам Босния и Герцеговина Узбекистан Куба Росимущество Ненецкий автономный округ
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