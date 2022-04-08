"Зарубежнефть" решила войти в новый актив на шельфе Вьетнама

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" в 2022 году планирует расширить свое присутствие во Вьетнаме, приобретя долю корейской KNOC в новом для себя активе - перспективном блоке 11-2, сообщается в корпоративном издании компании "Нефть".

"До конца 2022 года планируется закрыть сделку по вхождению "Зарубежнефти" в СРП. Здесь будет приобретена доля в 75% у корейской KNOC. Оператором Блока станет Zarubezhneft EP Vietnam B.V.", - сообщает издание.

Вторым участником данного СРП-проекта в настоящий момент является корпорация нефти и газа Вьетнама (PetroVietnam) с долей 25%.

По данным компании, разработка блока 11-2 начнется в текущем году. По его итогам "Зарубежнефть" рассчитывает добыть 103 тыс. т н.э. К 2026 году она намерена увеличить добычу до 650 тыс. т н.э.

Блок 11-2 располагается вблизи блока 12/11, в котором 100%-ная "дочка" "Зарубежнефти" - Zarubezhneft EP Vietnam B.V. - в ближайшее время станет оператором СРП, отмечает издание. В настоящее время осуществляется передача функций от "Вьетсовпетро" - совместного предприятия российской компании и PetroVietnam.

С лета 2021 года "Зарубежнефть" формирует газовый кластер во Вьетнаме и Индонезии. В настоящий момент в него входит пять активов: операторский блок 06-1 (35% у Zarubezhneft EP Vietnam B.V, 45% - у индийской ONGC, 20% - у PetroVietnam), трубопроводный консорциум Nam Con Son Pipeline (32,7% у Zarubezhneft EP Vietnam B.V., 16,3% - у англо-французской Perenco, 51% - у вьетнамской PV Gas), операторский блок 12/11, перспективный блок 11-2 и блок Tuna (Индонезия, 50% - у "ЗН-Азия", 50% - у британской Premier Oil)).

"Зарубежнефть" рассчитывает на значительное увеличение объема добычи по мере расширения деятельности, подключения новых блоков и интеграции новых активов. Так, реализация мероприятий, предусмотренных проектом создания газового кластера, а именно продление СРП по Блоку 06-1, вхождение в СРП по блоку 11-2 и запуск в промышленную эксплуатацию блока 12/11, позволит компании нарастить добычу газа и конденсата в регионе к 2026 году до 3,36 млн т н. э. в год (50% в структуре добычи газа во Вьетнаме)", - сообщается в корпоративном издании.

"Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых месторождений на территории России и за рубежом. Единственным акционером компании является государство в лице Росимущества. Компания входит в перечень стратегических и системообразующих предприятий Российской Федерации.