"Зарубежнефть" отказалась от моратория на банкротство

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - АО "Зарубежнефть" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в Федресурсе.

Таким образом, она не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ.

С 1 апреля 2022 года власти ввели полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в апреле "Зарубежнефть" обратилась в правительство РФ с просьбой освободить компанию от выплаты дивидендов по итогам работы за 2021 год, сохранив капитал для реализации инвестиционной программы. Затраты на ее реализацию были запланированы в размере около 26 млрд рублей. Кроме того, компания дополнительно запланировала инвестиции в 9 млрд рублей для расширения своего присутствия на Ближнем Востоке.

Дивидендная политика "Зарубежнефти" стандартна для госкомпаний - выплата не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Пока она не раскрывала отчетность по данной форме бухгалтерского учета, однако источник "Интерфакса" сообщал, что дивиденды за 2021 год могут составить около 8,9 млрд рублей.

Единственным акционером "Зарубежнефти" является государство в лице Росимущества.