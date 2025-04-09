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Фондовые рынки Европы завершили торги в среду снижением, Stoxx потерял 3,5%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду снижением, инвесторы оценивали перспективы мировой торговли после вступления в силу американских зеркальных пошлин, а также следили за сообщениями о контрмерах торговых партнеров США.

Индекс Stoxx Europe 600 на торгах опустился на 3,5% - до 469,89 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 2,92%, германский DAX - 3%, французский CAC 40 - 3,34%, итальянский FTSE MIB - 2,75%, испанский IBEX 35 - 2,22%.

9 апреля вступили в силу масштабные тарифы Вашингтона на импорт от иностранных торговых партнеров США. Совокупный размер пошлин для Китая был увеличен до 104%, на что Пекин отреагировал заявлением о повышении дополнительных тарифов для американских товаров до 84%.

Страны Евросоюза проголосовали в поддержку предложения Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США. Ранее сообщалось, что ЕК предлагает ввести ответные пошлины в размере до 25% на широкий спектр статей американского импорта общей стоимостью около 21 млрд евро.

Президент США также заявил, что в ближайшее время объявит "крупный тариф" на импорт фармацевтической продукции.

На этом фоне сильно подешевели акции европейских фармкомпаний, в том числе Novo Nordisk - на 6,9%, Novartis - на 6,4%, AstraZeneca - на 6,8%, Sanofi - на 6,9%, Merck KGaA - на 4,4%, GSK - на 5,7%, Roche - на 5,8%, Redcare Pharmacy - на 16,7%, UCB SA - на 12%.

Сократилась капитализация банков, в том числе Commerzbank - на 2,5%, Deutsche Bank - на 4,6%, BNP Paribas - на 3,6%, Societe Generale - на 2,1%, Standard Chartered - на 4,8%, HSBC - на 3%, Barclays - на 4,9%, NatWest - на 2,9%.

Снизились котировки бумаг производителей люксовых товаров, включая Kering (-5,4%), LVMH (-4,1%), Moncler (-1,8%), Hermes (-0,8%), Burberry (-5,6%).

Бумаги европейских автопроизводителей также подешевели, в том числе Stellantis - на 5,5%, Mercedes-Benz Group - на 3,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3,3%, Volvo AB - на 3,1%.

Рыночная стоимость Volkswagen уменьшилась на 2,4%. Ранее компания сообщила, что ее продажи в первом квартале выросли на 1,4%, а поставки электромобилей (BEV) - в 1,6 раза.

Вслед за ценами на нефть снизилась капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний: Shell - на 5,5%, Equinor - на 5,6%, TotalEnergies - на 4,3%, BP Plc - на 6%.

Акции датского производителя дорогих аудиосистем, наушников и другой электроники Bang & Olufsen подешевели на 7,9%. Его выручка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Шведская инвестиционная компания EQT достигла соглашения о продаже европейского производителя безрецептурных препаратов Karo Healthcare фонду KKR. Сумма сделки может составить около 2,65 млрд евро с учетом долга, писала ранее Financial Times со ссылкой на информированные источники. Рыночная стоимость EQT сократилась на 4,9%.

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