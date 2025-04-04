Рынки акций Европы рухнули в пятницу на внешнеторговых опасениях

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы обрушились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали последствия введения в США новых пошлин на импортируемые товары.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 5,12% - до 496,33 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 и германский DAX потеряли по 4,95%, французский CAC 40 - 4,26%, итальянский FTSE MIB - 6,53%, испанский IBEX 35 - 5,83%.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%, он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что протекционистские меры США могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году.

"По нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%", - говорится в ее заявлении.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики.

"Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике, - отметила она. - Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по снижению торговой напряженности и неопределенности".

Между тем Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) сообщило в пятницу, что объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 3,5%, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, показатель упал на 5,5%, а не на 7%, как было объявлено ранее.

Промышленное производство во Франции в феврале увеличилось на 0,7% по сравнению с январем, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Аналитики ожидали роста на 0,3%. В январе объем промпроизводства сократился на 0,5% (показатель пересмотрен с понижением).

В Испании промышленное производство в феврале сократилось на 1,9% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, по данным Национального статистического агентства INE. Аналитики ожидали уменьшения промпроизводства на 0,1%. В январе показатель снизился на 1,2%.

Розничные продажи в Италии в феврале увеличились на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали их повышения на 0,2%. В январе продажи снизились на 0,4%. В годовом выражении продажи сократились на 1,5% после роста на 0,9% в январе.

Банковский сектор оставался под давлением. Котировки акций Commerzbank уменьшились на 5,4%, Deutsche Bank - на 9,8%, BNP Paribas - на 6,8%, Societe Generale и BPER Banca - на 10,5%, Standard Chartered - на 4%, HSBC - на 5,6%, Barclays - на 7,7%, UniCredit - на 9,6%, Intesa Sanpaolo - на 7,3%, Bankinter - на 9,3%, CaixaBank - на 10,3%, NatWest - на 8,6%.

Banco Santander потерял 8,8% рыночной стоимости. Банк ожидает роста показателей по итогам первого квартала, что позволит ему выйти на объявленные ранее целевые результаты за год. По предварительным оценкам Santander, показатель рентабельности материального капитала (RoTE) в первом квартале составил 15,7%, а показатель достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) - 12,9%. Прогноз Santander предполагает, что по итогам 2025 года RoTE составит 16,5%, а показатель достаточности капитала первого уровня - 13%.

Капитализация Credit Agricole сократилась на 4,5%. Банк сообщил в пятницу, что его дочернее предприятие Indosuez договорилось о покупке швейцарского Banque Thaler. В результате сделки общая стоимость активов в управлении Indosuez увеличится примерно до 220 млрд евро.

Бумаги европейских автопроизводителей также подешевели, в том числе приостанавливающего из-за пошлин работу заводов в Мексике и Канаде Stellantis - на 6,4%, Volkswagen - на 2,8%, Mercedes-Benz Group - на 5,2%, Bayerische Motoren Werke AG - на 4,4%.

Акции шведской Volvo AB снизились в цене на 4,2%. Компания планирует увеличить инвестиции в строящийся мексиканский завод с $700 млн до $1 млрд. Об этом сообщил министр экономики Мексики Марсело Эбрард.

Вслед за котировками нефти упала капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы: Shell - на 7%, Equinor - на 4%, TotalEnergies - на 6,2%, сообщившей о предстоящем уходе председателя совета директоров BP Plc - на 7,4%.

Значительные потери понесли компании, занимающиеся горной добычей. Рыночная стоимость Glencore уменьшилась на 9,2%, Antofagasta - на 9,4%, Anglo American - на 8,6%, BHP - на 7,4%.

Акции французского поставщика стройматериалов Saint-Gobain подешевели на 7,7% на информации западных СМИ о приостановке продажи сегмента автостекол, которая могла принесли компании до 2,5 млрд евро.