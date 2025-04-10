Европейские рынки акций замедлили рост, но закрылись в заметном плюсе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы замедлили рост к закрытию сессии в четверг, но все равно поднялись по ее итогам на фоне внешнеторговых новостей.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 3,7% - до 487,28 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 3,04%, германский DAX - 4,53%, французский CAC 40 - 3,83%, итальянский FTSE MIB - 4,73%, испанский IBEX 35 - 4,32%.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил об отсрочке 90 дней повышения пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта он повысил до 125% и ввел немедленно.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, объяснял американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Вашингтона отложить вступление пошлин в силу.

"Это важный шаг к стабилизации глобальной экономики, - заявила она. - Тарифы являются по сути налогами, которые только вредят бизнесу и потребителям. Поэтому я последовательно призываю к заключению соглашения о взаимных нулевых пошлинах между Европейским союзом и Соединенными Штатами".

"Европейский союз по-прежнему нацелен на конструктивные переговоры с Соединенными Штатами с целью обеспечить беспрепятственную и взаимовыгодную торговлю", - сказала глава ЕК.

В ЕС временно приостанавливают объявленные контрмеры против таможенных пошлин США в расчете на переговоры с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Мы хотим вести переговоры, мы хотим обсуждать. Мы оценили эту приостановку применения пошлин (США), и мы приостановим наши ответные меры, чтобы дать себе возможность проконсультироваться с государствами-членами, промышленностью, вести переговоры с Соединенными Штатами. Мы готовы к заключению соглашения", - сказал он.

При этом американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой представителя Белого дома. Он напомнил, что Трамп повысил пошлины против Пекина до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

Акции крупнейших по капитализации европейских компаний продемонстрировали существенный подъем в четверг, включая Novo Nordisk (+1,4%), LVMH (+5,2%), SAP (+7,3%) и ASML Holding (+4,2%).

Цена бумаг ряда ведущих банков Европы также значительно выросла, в том числе Deutsche Bank - на 7,2%, Societe Generale - на 5,3%, BNP Paribas - на 5,4%.

Рыночная стоимость Anglo American подскочила на 7,2% на фоне оптимизма инвесторов по поводу предстоящей продажи подразделения по добыче коксующегося угля.

Цена бумаг Volkswagen AG повысилась на 1,7%, хотя германский автоконцерн резко снизил операционную прибыль в первом квартале и зафиксировал слабый рост выручки. Как говорится в предварительной отчетности компании, операционная прибыль в январе-марте составила около 2,8 млрд евро по сравнению с 4,6 млрд евро за тот же период годом ранее, а выручка повысилась примерно на 3%, до 78 млрд евро (годом ранее - 75,5 млрд евро).

Акции французско-итальянского чипмейкера STMicroelectronics выросли в цене на 1,3% в Париже и 1,4% в Милане после новостей о его планах в ближайшие три года сократить до 2,8 тыс. работников без учета естественной текучести кадров.

Тем временем цена бумаг швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut обвалилась на 21,5% после того, как компания ухудшила годовой продаж из-за волатильности цен на какао-бобы.

Котировки акций Tesco упали на 6,2% после того, как сеть супермаркетов предупредила о том, что конкуренция на британском рынке ритейла будет оказывать давление на прибыль в ближайшие годы.

Швейцарский UBS сократил рыночную стоимость на 3,8%. Председатель совета директоров банка Колм Келлехер заявил, что швейцарские регуляторы установили дополнительные требования к капиталу, в результате которых коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка будет на 50% выше, чем у международных конкурентов.