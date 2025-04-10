Европейские индексы открылись ростом более чем на 5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки резко растут в начале торгов в четверг, позитивно реагируя на новости о приостановке вступления в силу импортных пошлин.

Индикатор Stoxx Europe 600 к 10:15 по московскому времени повысился на 6,98% - до 502,67 пункта. Это самый сильный внутридневной рост индикатора с 2020 года.

Британский FTSE 100 прибавил 5,47%, германский DAX - 7,29%, французский CAC 40 - 6,82%, итальянский FTSE MIB - 7,49%, испанский IBEX 35 - 6,48%.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.