"Русал" спрямил структуру владения акциями "Норникеля"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Русал" спрямил структуру владения пакетом акций "Норникеля" в результате реорганизации дочерних структур.

МК "Активиум", которой принадлежало 27,86% уставного капитала "Норникеля", была присоединена к материнской МК "Гершвин". МК "Гершвин" получила право прямого распоряжения акциями "Норникеля", сообщила ГМК.

МКООО "Гершвин" зарегистрирована в САР на острове Октябрьском в Калининградской области, на 100% принадлежит "Русалу".