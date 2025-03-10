"Русал" стал прямым владельцем УК аэропортов группы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - АО "Русал" (Москва) стало прямым владельцем ООО "Сибирские аэропорты", управляющего аэропортами группы.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, теперь АО "Русал" принадлежит 99,99% в уставном капитале ООО, оставшейся долей владеет АО "Русский Алюминий Менеджмент". Соответствующие изменения зарегистрированы 7 марта.

Ранее 99,99% в уставном капитале ООО "Сибирские аэропорты" принадлежало международной компании (МК) "Гершвин" (Калининград), которая контролируется МКПАО "ОК Русал".

ООО "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование – "Русал Аэро") выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинск), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). "Сибирские аэропорты" также управляют аэропортом Новокузнецка, являются учредителем ООО "Богучаны Аэро" (создано для проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края).