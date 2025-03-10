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"Русал" стал прямым владельцем УК аэропортов группы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - АО "Русал" (Москва) стало прямым владельцем ООО "Сибирские аэропорты", управляющего аэропортами группы.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, теперь АО "Русал" принадлежит 99,99% в уставном капитале ООО, оставшейся долей владеет АО "Русский Алюминий Менеджмент". Соответствующие изменения зарегистрированы 7 марта.

Ранее 99,99% в уставном капитале ООО "Сибирские аэропорты" принадлежало международной компании (МК) "Гершвин" (Калининград), которая контролируется МКПАО "ОК Русал".

ООО "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование – "Русал Аэро") выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинск), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). "Сибирские аэропорты" также управляют аэропортом Новокузнецка, являются учредителем ООО "Богучаны Аэро" (создано для проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края).

Русал ООО "Сибирские аэропорты" АО "Русский Алюминий Менеджмент" Гершвин МКПАО "ОК Русал"
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