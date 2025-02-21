УК аэропортов группы "Русал" увеличила уставный капитал на 1,2 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сибирские аэропорты" (входит в структуру ОК "Русал", управляет аэропортами группы) увеличило уставный капитал на 1,2 млрд рублей - до 9,641 млрд рублей, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения произошли 20 февраля.

Ранее уставный капитал компании составлял 8,441 млрд рублей.

Почти 100% компании по-прежнему владеет МКОО "Гершвин".

Компания "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование - "Русал Аэро") выполняет функции управляющей компании аэропортов Новокузнецка и Братска, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в Тайшете Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинска), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). В мае 2024 года "Русал Аэро" выступило учредителем ООО "Богучаны Аэро" с целью проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края.

В июле 2024 года ООО "Сибирские аэропорты" зарегистрировало в Иркутске дочернюю структуру ООО "Терминал Иркутск", в августе 2024 года - в Абакане (Хакасия) ООО "Терминал Абакан".