Поиск

УК аэропортов группы "Русал" увеличила уставный капитал на 1,2 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сибирские аэропорты" (входит в структуру ОК "Русал", управляет аэропортами группы) увеличило уставный капитал на 1,2 млрд рублей - до 9,641 млрд рублей, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения произошли 20 февраля.

Ранее уставный капитал компании составлял 8,441 млрд рублей.

Почти 100% компании по-прежнему владеет МКОО "Гершвин".

Компания "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование - "Русал Аэро") выполняет функции управляющей компании аэропортов Новокузнецка и Братска, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в Тайшете Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинска), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). В мае 2024 года "Русал Аэро" выступило учредителем ООО "Богучаны Аэро" с целью проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края.

В июле 2024 года ООО "Сибирские аэропорты" зарегистрировало в Иркутске дочернюю структуру ООО "Терминал Иркутск", в августе 2024 года - в Абакане (Хакасия) ООО "Терминал Абакан".

Русал Сибирские аэропорты Гершвин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Brent подешевела до $76,38 за баррель

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });