Продажи в РФ белорусских автомобилей Belgee в I квартале выросли почти на 50%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Объем продаж автомобилей белорусского бренда Belgee на российском рынке в первом квартале 2025 года увеличился почти на 50% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе белорусского предприятия "БелДжи" .

"В первом квартале 2024 года в России продано 4 260 автомобилей Belgee (...) По итогам первого квартала 2025 года в России реализовано 6 245 автомобилей марки. Это на 46% больше показателя 2024 года за аналогичный период", - сказал представитель завода.

В пресс-службе отметили, что "рост популярности белорусского бренда в России связан с расширением модельного ряда среднеразмерным универсальным кроссовером Belgee X70 в конце июля прошлого года, а также формированием и развитием отдельной дилерской сети".

Автомобили Belgee представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely. В настоящее время Belgee представлен на российском рынке кроссовером X50, созданным на основе китайской модели Geely Coolray, и среднеразмерным кроссовером X70 - адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro.

До июня 2024 года бренд Belgee в России не был представлен официально. Продажи осуществлялись напрямую с белорусского завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах республики. В начале июня Belgee заявил об официальном выходе на российский рынок, его эксклюзивным дистрибьютором в РФ с 1 июля является компания "Слава Моторс Рус".