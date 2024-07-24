В России поступил в продажу кроссовер белорусской сборки Belgee X70

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В России начались продажи кроссовера X70 белорусского автомобильного бренда Belgee, сообщило агентство "Автостат".

"Российские дилеры Belgee начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Belgee X70, который стал второй моделью бренда в нашей стране после кроссовера X50", - говорится в сообщении.

Цены на модель варьируются от 2 599 990 рублей до 3 199 990 рублей, добавили в "Автостате".

Belgee X70 является локализованной, адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro. Кроссовер будет доступен на российском рынке с передним или полным приводом, с системой мягкого гибрида. В качестве силовой установки авто комплектуется 1,5-литровый турбированный двигатель, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения.

Автомобили Belgee выпускает завод "БелДжи" в Белоруссии, они представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely.

В начале июня было объявлено, что бренд Belgee официально выходит на российский рынок, а его эксклюзивным дистрибьютором с 1 июля станет компания "Слава Моторс Рус".