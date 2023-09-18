Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В России начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские дилеры китайской марки Geely начали официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки, сообщило профильное агентство "Автостат" со ссылкой на информацию завода "БелДжи".

Начались продажи компактного кроссовера Belgee X50.

"Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе "БелДжи" вместо него для рынков России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 2 235 990 до 2 445 990 российских рублей.

"Под капотом переднеприводного кроссовера Belgee X50 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением", - поясняется в сообщении.

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения. Автомобили поставляются, в том числе на российский рынок.

Geely - один из крупнейших частных автопроизводителей Китая.

Geely Автостат Китай Белджи Белоруссия Belgee
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });