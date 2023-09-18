В России начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские дилеры китайской марки Geely начали официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки, сообщило профильное агентство "Автостат" со ссылкой на информацию завода "БелДжи".

Начались продажи компактного кроссовера Belgee X50.

"Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе "БелДжи" вместо него для рынков России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 2 235 990 до 2 445 990 российских рублей.

"Под капотом переднеприводного кроссовера Belgee X50 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением", - поясняется в сообщении.

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения. Автомобили поставляются, в том числе на российский рынок.

Geely - один из крупнейших частных автопроизводителей Китая.