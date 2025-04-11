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В России вторичное жилье подорожало за квартал на 2%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В России за первый квартал 2025 года вторичное жилье подорожало на 2%, говорится в исследовании "Мира квартир".

"Если за I квартал прошлого года цена метра "вторички" выросла на 3%, то в этом году за тот же период - всего на 2%. В среднем цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке выросла в марте на 0,7%, до 120 024 рубля", - говорят в компании, называя это "неплохим результатом" на фоне роста ставок по ипотеке.

В марте квадратный метр "вторички" подорожал в 54 городах из исследованных 70, в 10 подешевел, в 6 не изменился.

Наибольший рост цен зафиксирован в Курске (+3,4%), Вологде (+3%), Москве (+2,6%), Ижевске (+2,4%) и Оренбурге (+2,3%).

"Цены в Курске активно растут благодаря использованию жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам, чья собственность пострадала в результате боевых действий на территории области. На них в том числе можно приобрести и вторичную недвижимость. В целом же по стране, как видим, стоимость "вторички" не падает, но и растет темпами, не догоняющими инфляцию. Полагаем, слабоположительная динамика сохранится до снижения ключевой ставки ЦБ или каких-то других важных для рынка недвижимости событий", - комментирует результаты исследования гендиректор портала Павел Луценко.

Наибольшее снижение цены квадратного метра отмечается за месяц в Волжском (-2,7%), Краснодаре (-1,2%), Махачкале (-0,7%), Мурманске (-0,7%) и Рязани (-0,6%).

По средней цене лота удорожание произошло в 36 городах, в 30 снижение, в 4 - без изменений. В среднем по всем 70 городам цена лота увеличилась на 0,3%, до 6 416 515 рублей.

Больше всего подорожали столичные квартиры (+4,7% за месяц). Самое заметное снижение произошло во Владивостоке (-2,5%).

Владивосток Курск Москва Павел Луценко Мир квартир
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