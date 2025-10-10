На вторичном рынке жилья средняя стоимость квартиры выросла на 5% за год

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В России на вторичном рынке жилья годовая динамика цен в среднем составила 5%, показал анализ данных по 70 городам, проведенный сотрудниками федерального портала "Мир квартир".

"В среднем по всем городам стоимость "квадрата" выросла на 5,3%, до 122 435 рублей. (...) В среднем по всем исследованным населенным пунктам ценник лота на "вторичке" увеличился на 5,5%, до 6 491 297 рублей", - говорится в исследовании.

За год 1 кв.м готового жилья подорожал в 64 городах из 70 и стал дешевле в шести. Лидеры по росту цен Курск (+36,1%), Ижевск (+16,2%), Пермь (+13,8%), Череповец (+12,4%) и Калининград (+11,1%). Снижение стоимости отмечено в Новокузнецке (-4,7%), Мурманске (-3,7%), Сургуте (-2,6%), Московской области (-1,8%), Архангельске (-0,8%) и Кемерове (-0,7%). В Москве зафиксирован рост цены на 5,2%, в Санкт-Петербурге - на 10%.

Общая стоимость квартиры с октября 2024 года выросла в 59 городах, а снизилась в 11. Здесь снова лидируют Курск (+38,5%), Ижевск (+19,6%), Пермь (+15,8%), а также Вологда (+14%) и Оренбург (+13,4%). Сильнее всего цены упали в Ленинградской (-5,8%) и Московской (-5,4%) областях, Ростове-на-Дону (-4,8%), Новокузнецке (-4,1%) и Мурманске (-2,7%). В столице показатель прибавил всего 0,5%, в Санкт-Петербурге - 3,4%.

"Предложение квартир на регулярном рынке сократилось на 22% за год. Многие собственники, видя невозможность продать квартиру на застойном рынке, сняли свои объявления. Часть из них стала сдавать недвижимость. В последние месяцы, со снижением ключевой ставки, стало нарастать некоторое оживление, так как многие потенциальные покупатели квартир, чьи банковские депозиты под высокий процент закончились, не стали продлевать вклады под меньший процент, снова обратив свои взгляды на рынок недвижимости", - прокомментировал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.