JPMorgan увеличил выручку в I квартале на 8%, лучше прогнозов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в первом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте выросла до $14,64 млрд по сравнению с $13,42 млрд за аналогичный период предыдущего года. Показатель в расчете на акцию увеличился до $5,07 с $4,44 годом ранее.

Квартальная выручка JPMorgan повысилась на 8% в годовом выражении, до $45,31 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на акцию на уровне $4,63 и выручку в размере $44 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале увеличился на 1%, до $23,4 млрд. Непроцентные доходы выросли на 17% - до $22,6 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам в первом квартале подскочили на 75% и составили $3,31 млрд по сравнению с $1,88 млрд годом ранее.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в январе-марте повысилась на 4% - до $18,31 млрд, чистая прибыль снизилась на 8%, до $4,43 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) увеличилась на 12%, до $19,67 млрд, чистая прибыль - на 5%, составив $6,94 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью повысился на 8% и составил $5,8 млрд, от операций с акциями - на 48%, до $3,8 млрд. Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг поднялся на 2%, до $2,3 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 12%, до $5,73 млрд, чистая прибыль выросла на 23%, до $1,58 млрд. Объем активов под управлением банка вырос на 15% - до $4,1 трлн.

Квартальная выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций увеличилась на 5%, до $2,3 млрд, чистая прибыль составила $1,69 млрд против $676 млн годом ранее.

Акции JPMorgan прибавляют в цене 3,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.

JPMorgan Chase был основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Штат насчитывает более 300 тыс. человек.