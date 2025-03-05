Goldman Sachs и JPMorgan предлагают инвесторам привязанные к рублю деривативы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. предлагают инвесторам производные инструменты, привязанные к рублю, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Спрос на возможности для торговли связанными с Россией активами растет на фоне сигналов того, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность смягчения санкций против России, отмечает агентство.

По данным источников, оба банка в последние недели обращались к инвесторам, предлагая привязанные к рублю деривативы - такие сделки не запрещены западными санкциями, поскольку в них нет физических активов и не участвуют граждане России.

Речь идет о беспоставочных форвардах (NDF), которые фактически дают инвесторам, не имеющим возможности осуществлять сделки с рублями напрямую, законный способ получения прибыли в случае роста стоимости валюты. Рубль подорожал примерно на 20% в текущем году - это наилучшая динамика среди мировых валют.

Портфельный управляющий GAM UK Ltd. Пол МакНамара отмечает возросшую активность банков в этом направлении, несмотря на то, что и раньше "NDF торговались время от времени".