Поиск

Goldman Sachs и JPMorgan предлагают инвесторам привязанные к рублю деривативы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. предлагают инвесторам производные инструменты, привязанные к рублю, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Спрос на возможности для торговли связанными с Россией активами растет на фоне сигналов того, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность смягчения санкций против России, отмечает агентство.

По данным источников, оба банка в последние недели обращались к инвесторам, предлагая привязанные к рублю деривативы - такие сделки не запрещены западными санкциями, поскольку в них нет физических активов и не участвуют граждане России.

Речь идет о беспоставочных форвардах (NDF), которые фактически дают инвесторам, не имеющим возможности осуществлять сделки с рублями напрямую, законный способ получения прибыли в случае роста стоимости валюты. Рубль подорожал примерно на 20% в текущем году - это наилучшая динамика среди мировых валют.

Портфельный управляющий GAM UK Ltd. Пол МакНамара отмечает возросшую активность банков в этом направлении, несмотря на то, что и раньше "NDF торговались время от времени".

Goldman Sachs JPMorgan США GAM UK Ltd Дональд Трамп Пол МакНамара NDF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Акции "Газпрома" дорожали на 2,3% на отсрочке публикации плана ЕС по российскому газу

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });