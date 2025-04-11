Wells Fargo увеличил квартальную чистую прибыль на 6% и сократил выручку на 3,4%
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в первом квартале 2025 года зафиксировал умеренный подъем чистой прибыли и слабое сокращение выручки, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.
Квартальная чистая прибыль банка составила $4,89 млрд, или $1,39 в расчете на акцию, против $4,62 млрд, или $1,2 на акцию, годом ранее.
Выручка понизилась до $20,15 млрд с $20,86 млрд годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,23 на акцию при выручке в $20,72 млрд.
Чистый процентный доход банка сократился на 6%, до $11,5 млрд, при прогнозе в $11,81 млрд. Непроцентные доходы практически не изменились и составили $8,65 млрд.
Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $932 млн против $938 млн годом ранее.
Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец марта составлял 11,1% по сравнению с 11,2% год назад.
Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале снизилась на 2%, до $8,91 млрд. Доход от ипотечного кредитования не изменился, от автокредитования - упал на 21%, от потребительского кредитования - на 10%. Выручка в сегменте кредитных карт повысилась на 2%.
Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций уменьшило выручку на 7%, до $2,93 млрд.
Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 2%, до $5,06 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 2%, до $1,38 млрд, тогда как в сегменте операций с акциями показатель изменился слабо и составил $448 млн.
Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, нарастило выручку на 4%, до $3,87 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка повысился на 2%, до $2,233 трлн.
В первом квартале Wells Fargo выкупил собственные акции на общую сумму $3,5 млрд и выплатил дивиденды в размере $1,3 млрд.
С начала года капитализация Wells Fargo упала на 10,2%, до $206 млрд.