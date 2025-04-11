Рынок боится распродажи госдолга США, несмотря на успешные аукционы на $61 млрд. Обзор

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США за последние два дня успешно разместило 10-летние и 30-летние государственные облигации на общую сумму свыше $60 млрд, несколько успокоив опасения по поводу падения спроса на американский госдолг среди международных инвесторов.

При этом доходность US Treasuries в конце недели находится вблизи многомесячных максимумов, что указывает на тревожность участников рынка и наличие существенных рисков для американской и мировой экономики.

Кроме того, некоторые инвесторы опасаются, что Китай начнет или уже начал продавать американские гособлигации в ответ на беспрецедентные пошлины, введенные Вашингтоном.

Аукцион 30-летних облигаций

Аукцион по размещению 30-летних облигаций Минфина США на общую сумму $22 млрд состоялся в четверг. Основные показатели размещения были хорошими, и худшие опасения аналитиков не подтвердились.

Доходность при размещении составила 4,813% годовых, снизившись по сравнению с 4,839% до размещения, а книга заявок была переподписана в 2,43 раза против 2,37 раза при предыдущем размещении, отмечает Investing.com.

"Ожидания перед размещением были заниженными, и вероятно, некоторые инвесторы восприняли это как удачный момент для покупки, - сказала Субадра Раджаппа из Societe Generale. - Результаты аукциона оказались довольно сильными".

В то же время аукцион не смог спровоцировать ралли облигаций, и это может быть сигналом того, что проблемы на рынке сохраняются.

"Значительная часть спроса пришлась на спекулянтов", которые быстро распродали приобретенные бумаги, отметил стратег TJM Institutional Services Дэвид Робин. По его словам, долгосрочные инвесторы "не показывают стабильного интереса", и размещение долгосрочных госбондов по-прежнему сильно зависит от внешнего спроса.

Размещение 10-летних UST

Днем ранее состоялось размещение 10-летних гособлигаций на $39 млрд, и спрос на эти бумаги в 2,67 раза превысил предложение. В том числе так называемые "косвенные покупатели" (indirect bidders) - игроки, покупающие бумаги не для себя, а для своих клиентов, в число которых входят и иностранные центробанки - приобрели рекордные 87,9% размещаемых бумаг.

"Аукцион 10-летних UST прошел лучше, чем ожидалось, с учетом слабости рынка облигаций в последнюю неделю, - отметил Джеффри Пальма из Cohen Steers. - Хороший результат положительно повлияет на настроение рынка как минимум в краткосрочной перспективе".

Опасения рынка

Доходность 10-летних государственных облигаций США за последнюю неделю подскочила примерно на 50 базисных пунктов, максимальными темпами за последние годы, а показатель для 30-летних бумаг на короткое время превышал 5% годовых впервые с 2023 года. Соответственно, стоимость госбондов снизилась, что породило слухи о том, что иностранные инвесторы избавляются от американского долга на фоне эскалации внешнеторговой напряженности.

Некоторые аналитики предположили, что падение стоимости облигаций стало одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп в среду принял решение отложить введение зеркальных пошлин в отношении большинства стран на 90 дней.

Крупнейшим держателем госдолга США является Япония - на конец января инвесторы из этой страны владели US Treasuries на $1,079 трлн, показывает статистика американского Минфина. Второе место занимает Китай с показателем $760,8 млрд, третье - Великобритания ($740,2 млрд), причем Китай за последний год сократил вложения в американский госдолг примерно на $37 млрд, а Великобритания нарастила более чем на $38 млрд.

Японский министр финансов Кацунобу Като в среду заявил, что Япония не собирается продавать гособлигации США только на основании изменений в двусторонних отношениях между двумя странами. Власти Японии активно ведут переговоры с Вашингтоном о заключении торгового соглашения.

Тем временем Китай, в отношении которого действуют пошлины в размере 145%, никак не комментировал возможную продажу американского госдолга, однако Пекин занимает жесткую переговорную позицию и выражает готовность отвечать на недружественные действия Вашингтона собственными контрмерами.

"Возможно, Китай продает Treasuries в качестве ответной меры", - написал старший аналитик SMBC Nikko Securities Атару Окумуриан. Если это действительно так, таким образом Пекин хочет показать, что "он без колебаний создаст турбулентность на мировом финансовом рынке для того, чтобы улучшить свою позицию на переговорах с США".

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал действия Вашингтона "безрассудными и незаконными" и заявил, что "Китай не желает сражаться, но не боится этого" и "пойдет до конца", если Вашингтон продолжит игнорировать интересы других стран и международного сообщества.

В пятницу 11 апреля власти КНР повысили тарифы на импорт товаров из США до 125%.

Аналитик и основатель компании ERShares Джоэл Шульман отмечает, что прямых свидетельства продажи US Treasuries со стороны ЦБ Китая нет, однако на это может намекать тот факт, что основной рост доходности приходится на период, когда американский рынок закрыт, а азиатские рынки, наоборот, активно торгуют.

Статистики, подтверждающей или опровергающей продажу Китаем американских облигаций, придется ждать довольно долго. Подробные данные по китайским резервам будут обнародованы в конце мая, тогда как Минфин США опубликует отчет об изменении инвестиций нерезидентов в государственные бонды в апреле только 18 июня.

Идеальный шторм

Падение стоимости облигаций вместе с резким снижением фондовых индексов заставило трейдеров вспомнить про "идеальный шторм" на финансовых рынках, в последний раз наблюдавшийся в разгар пандемии коронавируса. Как правило, стоимость облигаций и котировки акций движутся в противоположном направлении, и во время обвала фондовых рынков подъем стоимости бондов частично компенсирует потери инвесторов.

Увеличение доходности государственных облигаций может иметь масштабные последствия для рынка и экономики в целом, отмечают аналитики.

Так, US Treasuries являются одним из самых популярных защитных активов в мире и занимают значительную долю в портфелях инвестиционных компаний, включая пенсионные фонды, и снижение стоимости облигаций может вызвать панику среди частных инвесторов, которые в моменте наблюдают сокращение своих пенсионных накоплений.

Министр финансов США Скотт Бессент в недавнем интервью NBC заявил, что большинство американцев держит свои пенсионные сбережения в классических портфелях по схеме 60/40, то есть инвестируют 60% средств в акции и 40% в облигации. По его словам, с начала года такой портфель показал просадку в 5-6%.

Кроме того, доходность облигаций сильно влияет на ставки по ипотеке в США, которые опустились до минимумов с осени прошлого года - по данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на прошлой неделе понизилась на 9 базисных пунктов и составила 6,61% годовых. Возврат ипотечных ставок к росту может, в частности, негативно сказаться на продажах жилья.

Доходность корпоративных облигаций также коррелирует с доходностью госбондов, и рост последней повышает стоимость привлечения средств для компаний, и соответственно, риски корпоративных дефолтов.

Наконец, доходность облигаций США служит ориентиром для госдолга других стран мира. В частности, доходность 30-летних госбондов Великобритании в среду поднималась выше 5,5% годовых впервые с 1998 года.

Тревожные выходные

Динамика американского рынка облигаций в конце этой нервной недели едва ли поможет трейдерам восстановить свои нервы за выходные.

Доходность 10-летних US Treasuries к 17:12 по Москве в пятницу подскочила на 9 базисных пунктов (б.п.), составив 4,526% годовых. Это максимум с 19 февраля этого года.

Показатель для 30-летних бумаг вырос на 8,4 б.п., до 4,948%. Закрытие на таком уровне будет означать рекорд с 14 января.