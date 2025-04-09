Доходность 30-летних гособлигаций США превысила 5% впервые с 2023 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций продолжает расти в среду на опасениях, что международные инвесторы начнут отказываться от вложений в американский госдолг на фоне введения масштабных импортных пошлин, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries к 10:44 по московскому времени увеличилась на 6,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,366% годовых.

Показатель для 30-летних бумаг повысился на 7 б.п., до 4,847%. Ранее в ходе торгов доходность превышала 5% впервые с октября 2023 года.

Рост доходности наблюдается и у гособлигаций других стран. Так, доходность 30-летних госбондов Великобритании подскочила на 16 б.п., до максимальных с 1998 года 5,51%. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций Японии опускается на 1,1 б.п., до 1,268%, хотя в начале недели показатель падал до 1,115%.

В среду вступили в силу пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из целого ряда стран, объявленные ранее президентом Дональдом Трампом. В том числе совокупный тариф на китайский импорт теперь составит 104%.

"Сегодня на рынке бондов что-то поломалось. Мы наблюдаем беспорядочную ликвидацию", - сказал глава Bianco Research Джим Бьянко.

По его мнению, продажей американского госдолга занимается не Китай, в качестве ответа на введенные пошлины, а хедж-фонды.

Важной проверкой текущего состояния международного спроса на облигации США станет аукцион по размещению 10-летних госбондов на $39 млрд в среду и размещение 30-летних облигаций на $22 млрд в четверг, отмечает MarketWatch.