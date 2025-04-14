Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сбер увеличил скидку по ипотеке для зарплатных клиентов до 1%, говорится в сообщении Домклик.

"С 14 апреля Сбер увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5% до 1%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что изменение является очередным этапом смягчения условий ипотечного кредитования и связано с улучшением макроэкономической ситуации на рынке.

Напомним, что с начала марта Сбер дважды снижал ставки по рыночным ипотечным программам. Также с 16 апреля Сбербанком предоставляется скидка к ставке по кредиту в 2% для клиентов, получающих зарплату на карту банка.

Таким образом, с учётом всех доступных для клиентов дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке на Домклик на первичное жильё составляет 24,9%, на вторичное - 25,3%. По программе на ИЖС минимальная ставка - 26,3%.

"Несмотря на то, что в марте десять крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок, рыночные условия получения кредита по-прежнему остаются заградительными. Если в начале прошлого месяца средневзвешенная ставка на новостройки составляла 28,7%, а на готовое жилье - 29,3%, то в самом начале апреля они составили 26,9% и 27,2% соответственно. Это все еще уровень, значительно сдерживающий спрос граждан на покупку квартир. При этом спрос, обеспеченный только льготными программами, недостаточен для того, чтобы стимулировать застройщиков запускать новые проекты", - заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По данным Домклик, всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тыс. кредитов на сумму более 370 млрд рублей.

По оценке ДОМ.PФ, по итогам I квартала 2025 года банки выдали 146 тыс. кредитов (-49% к аналогичному периоду прошлого года) на 612 млрд рублей (-42%). Основное снижение выдачи произошло за счет рыночных программ (-63% г/г по количеству и -72% по объему).