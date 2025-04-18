В Сбербанке допускают снижение ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов на конференции Сбера "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности".

Российские банки недавно стали снижать ставки по ипотеке, несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

"Мы думаем, что этот тренд (на продолжение снижения ипотечных ставок - ИФ) продолжится, и наверно, ставку ниже 25% рыночную мы увидим, я думаю, ближе к концу мая. Это по тем трендам, которые мы наблюдаем", - сообщил Попов.

Средний уровень ипотечных ставок на первичном рынке в Сбере в апреле снизился до 26,9% с 28,5% в марте, 29,4% в феврале и 28,7% в январе, следует из презентации зампреда банка. Резкий рост ставок произошел в ноябре 2024 года - они выросли сразу до 24,6% с 20,8% в октябре, в декабре рост продолжился - до 27,7%.

"По госпрограммам средний уровень ставок достаточно стабилен, находится на уровне 5,5%", - отметил Попов.

Банки осенью 2024 года из-за конкуренции за нормативную ликвидность активно повышали ставки по депозитам, что приводило и к росту кредитных ставок.

Что касается выдачи ипотеки, то в апреле виден тренд на замедление роста после некоторого ускорения в марте, сказал Попов. "Количество заявок, которые мы получаем на ипотеку в Сбере, несколько снижается. Это объективно связано с сокращением госпрограмм, но и, конечно, с уровнем ставок", - отметил он.

С начала апреля банк выдал на первичном рынке ипотеку на 53,5 млрд рублей после выдач на 127,3 млрд рублей в марте. В феврале эти выдачи составляли 96,4 млрд рублей, в январе - 46,8 млрд рублей.

