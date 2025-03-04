Поиск

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1,0-1,5 процентного пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, говорится в сообщении банка.

При первоначальном взносе выше 50% ставки снижены на 1,5 п.п. Таким образом, минимальная ставка на первичную недвижимость составила 28,2%, на вторичную - 27,6%.

При взносе 20-50% cтавки снижены на 1,0 п.п. Минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%.

"Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года", - отмечает банк.

Сбербанк за январь и неполный февраль, по данным "Домклик", выдал почти 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд рублей. Ипотечный портфель банка составил 10,9 трлн рублей.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Билайн" сообщил об устранении последствий DDoS-атаки, сервисы работают штатно

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5941 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });