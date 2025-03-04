Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1,0-1,5 процентного пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, говорится в сообщении банка.

При первоначальном взносе выше 50% ставки снижены на 1,5 п.п. Таким образом, минимальная ставка на первичную недвижимость составила 28,2%, на вторичную - 27,6%.

При взносе 20-50% cтавки снижены на 1,0 п.п. Минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%.

"Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года", - отмечает банк.

Сбербанк за январь и неполный февраль, по данным "Домклик", выдал почти 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд рублей. Ипотечный портфель банка составил 10,9 трлн рублей.