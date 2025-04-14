FT сообщила о возможной продаже корпорацией Intel мажоритарной доли в Altera

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, близка к заключению сделки по продаже мажоритарной доли в подразделении Altera инвестфирме Silver Lake, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Altera, приобретенная Intel в 2015 году за $16,7 млрд, специализируется на выпуске программируемых чипов, которые могут быть адаптированы пользователями для своих задач. Текущая рыночная стоимость Altera оценивается примерно в $9 млрд.

Intel уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже подразделения в рамках общего плана по выходу из непрофильных активов в целях привлечения средств, необходимых для инвестиций в строительство заводов по выпуску наиболее продвинутых компьютерных чипов в США и Европе.

Компания переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. За последний год капитализация Intel сократилась в 1,9 раза и составляет менее $86 млрд. Еще в 2020 году ее рыночная стоимость превышала $290 млрд. Одна из основных проблем - повышенная конкуренция в секторе, которую Intel проигрывает Nvidia и AMD.

Финансовые проблемы компании вызвали тревогу в Вашингтоне, поскольку Intel - единственный американский чипмейкер, способный производить новейшие чипы.

В декабре 2024 года Intel сообщила об отставке главного исполнительного директора Пэта Гелсингера, который руководил компанией почти четыре года.

С марта Intel возглавляет Лип-Бу Тан, с 2009 по 2021 год руководивший IТ-компанией Cadence Design Systems. За время его руководства выручка Cadence Design Systems выросла более чем вдвое, а капитализация взлетела более чем в 30 раз.