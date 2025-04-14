Поиск

FT сообщила о возможной продаже корпорацией Intel мажоритарной доли в Altera

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, близка к заключению сделки по продаже мажоритарной доли в подразделении Altera инвестфирме Silver Lake, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Altera, приобретенная Intel в 2015 году за $16,7 млрд, специализируется на выпуске программируемых чипов, которые могут быть адаптированы пользователями для своих задач. Текущая рыночная стоимость Altera оценивается примерно в $9 млрд.

Intel уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже подразделения в рамках общего плана по выходу из непрофильных активов в целях привлечения средств, необходимых для инвестиций в строительство заводов по выпуску наиболее продвинутых компьютерных чипов в США и Европе.

Компания переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. За последний год капитализация Intel сократилась в 1,9 раза и составляет менее $86 млрд. Еще в 2020 году ее рыночная стоимость превышала $290 млрд. Одна из основных проблем - повышенная конкуренция в секторе, которую Intel проигрывает Nvidia и AMD.

Финансовые проблемы компании вызвали тревогу в Вашингтоне, поскольку Intel - единственный американский чипмейкер, способный производить новейшие чипы.

В декабре 2024 года Intel сообщила об отставке главного исполнительного директора Пэта Гелсингера, который руководил компанией почти четыре года.

С марта Intel возглавляет Лип-Бу Тан, с 2009 по 2021 год руководивший IТ-компанией Cadence Design Systems. За время его руководства выручка Cadence Design Systems выросла более чем вдвое, а капитализация взлетела более чем в 30 раз.

Intel Altera США Silver Lake
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

США исключили десятки видов электроники из ответных пошлин

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе385 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });